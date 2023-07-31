Bakan Yerlikaya: Esenyurt'taki olayın şüphelilerinden biri daha yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, şunları kaydetti: "Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." Kaçmalarına yardım ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma kapsamında aranan firari şüpheliler A.Ö. ve T.Ö'nün yakalanması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. H.A, M.Ö. ve S,Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır ölmüştü. AA

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