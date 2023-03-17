Bakandan skandal ifade

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk’te Kübra Par’ın yaptığı “Açık ve Net” programında açıklamalarda bulundu.

Kirişci can kaybının 17’ye yükseldiği Urfa ve Adıyaman’daki seli değerlendirdi. Kirişçi’nin “Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı’nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz” sözleri tepki çekti. Haber Merkezi

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