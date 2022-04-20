Bakanı davet ederken kötü haberi aldılar

Emeklikte Yaşa Takılanlar, 15 Mayıs’taki miting öncesi siyasi parti liderlerine davetiye iletti.

EYT’lilerin Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerden biri Çalışma Bakanlığı’na oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT’lilere ilişkin canlı yayında “Şu anda bizim gündemimizde bu yok” ifadelerini kullandığı sırada EYT temsilcileri Bakan Bilgin ile görüşmek ve davetiye vermek için bekliyordu.

Gazete Duvar’ın haberine göre Bakan Bilgin’in özel kalemine görüşme taleplerini ilettikleri sırada yayında olduğu haberini aldıklarını ifade eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Tam kendisine davetiye sunarken açıklamaları geldi. O esnada maalesef bu açıklamayı duyduk” diye konuştu.

Haber Merkezi