Bakanlar kararları Resmî Gazete’den okuyor

Eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, TV5’e konuştu.

İktidarı eleştiren Aydemir, “Liyakat meselesi ortadan kalkınca kurumların işleyişi de artık eskisi gibi değil. Kurumlar, fonksiyonlarını icra edemiyor; çünkü başlarındaki insanlar yeterli bilgiye, liyakate sahip değilse, kurumlarını da yönetemiyorlar. Şu anda Saray’dan gelen talimatları yerine getiren insanlar oluyorlar. Kendileri herhangi bir alternatif politika ortaya koyamıyorlar, herhangi bir öneri götüremiyorlar. Gerçi şu anda bakanların ve bakanlıkların hiçbirinin politika belirleme yetkisi yok. Politika Saray’da belirlenecek, bunlara verilen talimatlar yerine getirilecek. Kararı Resmî Gazete’de okuyor kurumlar, zaman zaman Bakanlar... Böyle bir yönetim olabilir mi? Yani sizinle ilgili, bakanlıkla ilgili kararı siz, Resmi Gazete’de okuyorsunuz.”