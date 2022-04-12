Bakanlık güvencesiyle dolandırıcılık

Şubat ayında şirket açıp Ticaret Bakanlığı’nın güvenli alışveriş platformuna kaydolan trendsiparis.com isimli internet sitesinin sahipleri milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu.

Mağdurlar bir araya gelip yaşadıkları sorundan ise Ticaret Bakanlığı’nı sorumlu tuttu. Çete düzenli olarak e-ticaret siteleri açıyor. Yüksek inandırıcılıkla görseller ve site tasarımı yapıyor. Ürün fiyatlarına piyasa fiyatından 1.000 TL altında rakamlar belirliyor. Sadece elektronik ve beyaz eşya satılıyor. E Fatura mükellefi olarak resmi fatura gönderiyorlar. Havale ile ödemelere yüksek indirimler yapıyorlar.

Güvence olarak da https:// www.eticaret.gov.tr/siteprofil/1671335754678413/trendsipariscom adresi üzerinden Ticaret Bakanlığına kayıtlarını müşterilerle paylaşıyorlar. Müşteriler Ticaret Bakanlığı resmi onayı olunca güvenle alışveriş yapıyorlar. Site 1 hafta açık kalıyor ve kargolar teslim edilmeyince gerçek ortaya çıkıyor. Telefonlar cevap vermiyor. Mağdurlar şimdi alacaklarının peşinde devletten destek istiyor.

Haber Merkezi