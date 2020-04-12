Bakanlık son gelişmeleri paylaştı: 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor'

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan, 24 saatte 4789 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 97 kişinin vefat ettiği, toplam vaka sayısının 56 bin 956, vefatın 1198 olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Koca ise yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildiği, toplam taburcu sayısının 3 bin 446'ya yükseldiği bildirildi. Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu. Baka Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosuna da paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!'' AA

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