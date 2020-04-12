"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Bakanlık son gelişmeleri paylaştı: 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor'

12 Nisan 2020, Pazar 19:40
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan, 24 saatte 4789 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 97 kişinin vefat ettiği, toplam vaka sayısının 56 bin 956, vefatın 1198 olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Koca ise yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildiği, toplam taburcu sayısının 3 bin 446'ya yükseldiği bildirildi.

Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.

Baka Koca Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosuna da paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!''

AA

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İngiltere, Avrupa'da en çok etkilenen ülke olabilir'

    Sokağa çıkma yasağı saat 24.00'te sona erecek

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

    İtalya'da 9 Mart'tan bu yana gözlemlenen en düşük ölüm sayısı kaydedildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

    Bakanlık son gelişmeleri paylaştı: 'Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor'

    ABD'de ölü sayısı 20 bini geçti

    Ziyarete kapatıldı

    'Bir dönem, her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek'

    Yoğun bakımdaki hastası sayısı ilk kez azaldı

    Son 24 saatte Çin'de koronavirüs kaynaklı ölüm gözlemlenmedi

    Boris Johnson taburcu edildi

    Akşener: Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin

    7 dilde 'evde kal' çağrısı

    Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor

    New York Times: Trump başarısız oldu

    Koronavirüsle mücadelede 'antikor bağışı' çağrısı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Arap coğrafyasında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir
    Genel

    Meclis'te gündem infaz düzenlemesi: Teklifin birinci bölümü kabul edildi
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.