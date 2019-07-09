Bakanlık tazminata mahkûm

Ankara’da 10 Ekim 2015’te saldırıda can veren Tekin Arslan’ın ölümüne ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, maddÎ ve manevÎ tazminat ödemeye mahkûm edildi.

İçişleri Bakanlığı, İnşaat İşçileri Sendikası kurucusu Tekin Arslan’ın, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda düzenlenen saldırıda vefat etmesi dolayısıyla eşi ve iki çocuğu için 180 bin TL manevî, 169 bin TL de maddî olmak üzere, toplam 349 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 30 Nisan’da verdiği kararda sosyal risk ilkesi gereğince, toplumun bireyi olmaktan ötürü yaşanan özel zararların topluma pay edilmesi gerektiği belirtildi. Hürriyet’in haberine göre, bu kapsamda terör olaylarının devlete yönelik olduğu, anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı ve kişilerin toplumun ferdi olmaları dolayısıyla zarar gördüğü vurgulandı. Kararda özetle şöyle devam edildi: “Terör eylemlerine şahit olanların hayatları boyunca çektikleri ve çekecekleri zararların daha büyük sıkıntılara yol açacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu zararların, idare tarafından topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir.”