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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bakanlıklar seçim karargâhı yapılamaz

12 Nisan 2023, Çarşamba 16:39
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bazı bakanların Bakanlık binasında partisinin milletvekili adayları ve parti yöneticileri toplantı yapıp, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmalarına tepki gösterdi.

Partisinin “Türkiye tarih yazacak” sloganıyla başlattığı seçim kapmayasına ilişkin “İnsanı yaşatmayan devlet anlayışı tarih olacak” yazılı görseli bugün sosyal medya hesabında paylaşan Zorlu, “Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyasete malzeme yapılamaz. Çünkü siyasette hakça bir rekabet, öncelikle devletin hak ve adalet sisteminin tecellisiyle gerçekleşebilir. Maalesef şu anki yönetim sistemi, bu anlayışı yerle bir etmiştir. Devlet ve hükümet arasındaki farklılık ve denge, milli iradenin aleyhine bozulmuştur. İYİ Parti olarak, bu dengeyi yeniden kuracak ve devletin kaynaklarını milletin refahı için kullanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Fatih Karagöz

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