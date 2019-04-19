Bakanlıklara yeni atamalar yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılıklarına TİKA Başkanı Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatih Metin getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılıklarına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin getirildi. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. AA

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