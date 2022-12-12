Bakanlıktan skandal açıklama

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık, kamuoyuna yansıyan H.K. G.’nin zorla evlendirilmesi ve istismara maruz kalmasının 2020’de bakanlık birimlerine intikal ettiğini itiraf etti.

Çocuk istismarına da toptancı suçlamalara da hayır

İstismarlara da, linçlere de hayır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “4 Aralık 2020’de ilk kabul birimimize alıyoruz. 8 Aralık 2020’den itibaren mağdur kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor ve hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek şekilde yetişiyor. Uzun süre gizliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve beraberinde çok uzun süre gizliliği sağlamak için çalışmalarını yapıyoruz. Bu konudan kamuoyunun haberinin olduğu tarih davanın açıldığı tarih” itirafında bulundu. Haber Merkezi

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