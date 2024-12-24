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24 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Balıkesir'de 12 kişinin vefat ettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin son durum? - "Herhangi bir sabotaj ihtimali yok"

24 Aralık 2024, Salı 14:38
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi vefat etti, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler, çöken kapsül üretim binasındaki 12 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu kişilerin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralanan 5 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada 12 işçinin vefat ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamada vefat edenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olay tüm yönleriyle incelenmektedir 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, "Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir." ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 5 yaralı vatandaşımız tedavi altına alındı 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 yaralı vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında patlama yaşandığını üzülerek öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavilerini yakından takip ediyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve insanımızı her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin." 

"Herhangi bir sabotaj ihtimali yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait tesiste saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu. 

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

Ustaoğlu, "Şu an savcılarımız olay mahallinde incelemelerini yapıyor. İçeride başka vatandaşımızın kalmadığını öngörüyoruz. Yaralıların sağlık durumları iyi, onların herhangi bir sıkıntısı yok. Patlama teknik sebeple meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok." ifadesini kullandı. 

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatılarak, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Tunç, patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin başı sağ olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakanlar Balıkesir'e gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Balıkesir'de patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sayın Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıkmışlardır. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hassasiyetine halel gelmemesi için, dezenformasyon içerikli, doğrulanmamış paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılmış ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir."

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Altun​​​​​​​, Balıkesir'e ve aziz millete başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Güler, patlamayla ilgili bilgi almak üzere Balıkesir'e gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamaya ilişkin bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü"

Patlamada yaşamını yitirenlerden Muhammet Ergin'in (34) yakını Ali İhsan Elmacı ise patlamanın nedeninin belli olmadığını söyledi.

Üretim sorumlusu olarak çalıştığı mühimmat fabrikasından 5 yıl önce ayrıldığını aktaran Elmacı, "O da (Muhammet Ergin) burada vardiya amiri gibi bir şeydi, üretim sorumlusuydu." dedi.

Patlayıcı üretiminin hassas bir iş olduğunu vurgulayan Elmacı, şunları kaydetti:

"Neden kaynaklandığını bilemeyiz. Tesise 'yıldırım düştü' diyorlar ama tesis 5 yıl önce yıldırıma karşı faraday kafesiyle (elektromanyetik alanları engellemek için kullanılan bir muhafaza) kaplıydı. Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağlantılı çalışıyor. Çalışma başladığında bütün tesis aynı anda çalışıyor. Teker teker çalışma imkanı yok."

 

AA

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