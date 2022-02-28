CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2021’de yüzde 11’lik büyüme verisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi.

Öztrak, söz konusu büyüme verisini “balon” büyüme olarak nitelendirirken, “Emekçiyi, fakir-fukarayı değil; zengini daha da zengin eden bir büyüme” dedi. Öztrak “Kimin cebindeki para 2021’de yüzde 11 büyüdü?” diye sorarak “Bu büyüme millete yaramadı. Yandaşlara ve zengine yaradı. Bunu ben değil; TÜİK’in makyajlı rakamları söylüyor” dedi. Ankara - anka



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