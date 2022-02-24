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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Bana da bir Yeni Asya ver”

24 Şubat 2022, Perşembe
Kur’ân-ı Kerîm’in şu zamandaki bürhanlı ve hakiki tefsiri olma derecesindeki Risale-i Nur’un medyadaki sesi ve neşir vasıtası olma vasıflarını ifa etmekte olan Yeni Asya Gazetesi’nin 53. Yıl Özel sayısından 1200 adet Isparta Merkezdeki dükkânlara, mağazalara, kıraathanelere dağıtıldı.

Her sene birbirinden güzel manşetlerle çıkan gazetemiz Yeni Asya, bu sene de “Bütün beşerin ihtiyacı olan bir gazetenin bu sayısı ülkemizde hatta mümkünse farklı dillere tercüme edilip İslâm âleminde ve Avrupa’da dağıtılmadık tek bir yerleşim yeri kalmamalı bir tablo olarak” aramızdaki yerini aldı.

“Risale-i Nur Talebesi bunlar”

Dağıtım esnasında “Buyrun, tanıtım amaçlı hediye olarak dağıtıyoruz” diyerek verdiğimiz hemen herkes gazeteyi hemen eline alıp, işini yarıda bırakarak, hususan manşetine bakmaktan kendini alamadı. Hatta bir kafenin dışarıdaki masalarında beraber oturan 50-70 yaş aralığındaki altı kişinin her biri ‘ben de istiyorum’ diyerek hararetle okumaya başladılar. Yaptıkları “Şuna bak şuna hepsi birbirinden farklı bu kadar çok farklı kesim nasıl bir gazeteyi tebrik edebilir, bu nasıl bir gazete böyle”, “Bu kimin gazetesi böyle?”, “Risale-i Nur Talebesi bunlar, Bediüzzaman’ın Talebeleri” yorumlarda ise dikkat çekiciydi.

Birçok kişi de “Bu gazeteyi hergün istiyoruz, nasıl temin edebiliriz?” diyerek adres aldı, “sizlerle iftihar ediyoruz” diye mukabelede bulundular. Dağıtım esnasında hemen herkesin “Yeni Asya mı, ver” diye mukabelede bulunması da oldukça manidardı. Üç aylarda Risale-i Nurlar’daki iman-Kur’ân hakikatlerinin gazetemiz vasıtası ile herkesin dünya-ahiret saadetine kavuşması niyetiyle gerçekleştirdiğimiz faaliyet için Rabbimize şükrettik ve sevabının ziyadesi ile umum şirket-i maneviyemize yazılmasına duâ ettik.

KEMAL VAPUR - ISPARTA

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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:

Her yerde Yeni Asya coşkusu

Kıyamete kadar sahip çıkacağız

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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21 Şubat 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 53. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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