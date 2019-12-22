Bangladeş’te 134 toplu su kuyusu açılıyor

BANGLADEŞ’TE 134 SU KUYUSU AÇMA PROJESİNİ TAMAMLAYAN KARDEŞELİ DERNEĞİ, KUYULARIN AÇILIŞINI YARIN YAPACAK. DERNEK AYNI ZAMANDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ERZAK VE ACİL KIŞ PAKETİ YARDIMINDA DA BULUNACAK.

2003 yılında kurulan ve 2006 yılından bu yana insanlık için kurumsal olarak hizmet veren Kardeşeli Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin eğitim, gıda, giyim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan dernek aynı zamanda ruhî ve fizikî olarak şiddete maruz kalanların ve savaş mağdurlarının da yardımına koşuyor.

Kuraklığa karşı çalışıyorlar

GÜNEY Asya’da, Hindistan ile Myanmar arasında yer alan Bangladeş, 1971 yılında bağımsızlığına kavuşmuş olan bir ülkedir. Bağımsızlığını elde etmesine rağmen günümüze kadar ekonomik olarak çok fazla yol kat edememiştir. Ayrıca ülke kuraklık ve fırtına gibi tabiî afetler tarafından sürekli olarak yıkıma uğramaktadır.

Bangladeş’i en çok zorlayan afet şüphesiz ki kuraklık olmaktadır. Bu ülkenin halkı için değil temiz suya; suya ulaşmak bile oldukça zordur. Kardeşeli Derneği de bu ülkedeki kardeşlerinin bu sorunlarına büyük katkı sağlayacak olan 134 adet su kuyusu açma projesini tamamlamış bulunuyor. 134 toplu su kuyusu açılışı için 24 Aralık tarihinde Bangladeş’e gidecek olan dernek bu ülkedeki kardeşlerimizin yaralarına bir nebzede olsun merhem olmayı planlıyor.

Sıtma ve tifo sorun

DERNEĞİN bu bölgedeki kardeşlerimize temiz su götürmek için çabalamasının başlıca sebepleri arasında ise şunlar bulunmakta: Öncelikle modern dünyada çoktan unutmuş olduğumuz sıtma ve tifo gibi hastalıklar Bangladeş’te yaşayanlar için hâlâ bir sorun teşkil etmekte. Bu sorunun en büyük kaynağını ise temiz suya ulaşamama oluşturmaktadır. Susuzluktan ve bu türdeki hastalıkların yaygın olması dolayısıyla ülkede her yıl on binlerce insan vefat ediyor. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş’te temiz su, ayrıca ibadetlerini gerçekleştirebilme hürriyeti de sunmakta.

Van ve Rikşa dağıtımı

ÜSTELİK 24 Aralık’ta Bangladeş’e giden Kardeşeli Derneği yardımları su kuyuları ile de sınırlı kalmıyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşımda ve taşımada sıklıkla kullandıkları Van ve Rikşa dağıtımı da yapacak olan dernek, ayrıca dikiş makinesi dağıtımı da yapacak. Bütün bu yardımların yanında Bangladeş’te yaşayan yetimleri de unutmayan dernek tarafından yetim giydirme yardımı da yapacak. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için bütün ayrıntıları düşünen Kardeşeli Derneği aynı zamanda erzak ve âcil kış paketi (mont, bot, atkı, battaniye) yardımında da bulunacak.