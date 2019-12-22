"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bangladeş’te 134 toplu su kuyusu açılıyor

22 Aralık 2019, Pazar 22:10
BANGLADEŞ’TE 134 SU KUYUSU AÇMA PROJESİNİ TAMAMLAYAN KARDEŞELİ DERNEĞİ, KUYULARIN AÇILIŞINI YARIN YAPACAK. DERNEK AYNI ZAMANDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ERZAK VE ACİL KIŞ PAKETİ YARDIMINDA DA BULUNACAK.

2003 yılında kurulan ve 2006 yılından bu yana insanlık için kurumsal olarak hizmet veren Kardeşeli Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin eğitim, gıda, giyim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan dernek aynı zamanda ruhî ve fizikî olarak şiddete maruz kalanların ve savaş mağdurlarının da yardımına koşuyor. 

Kuraklığa karşı çalışıyorlar

GÜNEY Asya’da, Hindistan ile Myanmar arasında yer alan Bangladeş, 1971 yılında bağımsızlığına kavuşmuş olan bir ülkedir. Bağımsızlığını elde etmesine rağmen günümüze kadar ekonomik olarak çok fazla yol kat edememiştir. Ayrıca ülke kuraklık ve fırtına gibi tabiî afetler tarafından sürekli olarak yıkıma uğramaktadır.

Bangladeş’i en çok zorlayan afet şüphesiz ki kuraklık olmaktadır. Bu ülkenin halkı için değil temiz suya; suya ulaşmak bile oldukça zordur. Kardeşeli Derneği de bu ülkedeki kardeşlerinin bu sorunlarına büyük katkı sağlayacak olan 134 adet su kuyusu açma projesini tamamlamış bulunuyor. 134 toplu su kuyusu açılışı için 24 Aralık tarihinde Bangladeş’e gidecek olan dernek bu ülkedeki kardeşlerimizin yaralarına bir nebzede olsun merhem olmayı planlıyor. 

Sıtma ve tifo sorun

DERNEĞİN bu bölgedeki kardeşlerimize temiz su götürmek için çabalamasının başlıca sebepleri arasında ise şunlar bulunmakta: Öncelikle modern dünyada çoktan unutmuş olduğumuz sıtma ve tifo gibi hastalıklar Bangladeş’te yaşayanlar için hâlâ bir sorun teşkil etmekte. Bu sorunun en büyük kaynağını ise temiz suya ulaşamama oluşturmaktadır. Susuzluktan ve bu türdeki hastalıkların yaygın olması dolayısıyla ülkede her yıl on binlerce insan vefat ediyor. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş’te temiz su, ayrıca ibadetlerini gerçekleştirebilme hürriyeti de sunmakta.

Van ve Rikşa dağıtımı

ÜSTELİK 24 Aralık’ta Bangladeş’e giden Kardeşeli Derneği yardımları su kuyuları ile de sınırlı kalmıyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşımda ve taşımada sıklıkla kullandıkları Van ve Rikşa dağıtımı da yapacak olan dernek, ayrıca dikiş makinesi dağıtımı da yapacak. Bütün bu yardımların yanında Bangladeş’te yaşayan yetimleri de unutmayan dernek tarafından yetim giydirme yardımı da yapacak. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için bütün ayrıntıları düşünen Kardeşeli Derneği aynı zamanda erzak ve âcil kış paketi (mont, bot, atkı, battaniye) yardımında da bulunacak.

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tepkiler sonuç verdi

    Düşmana benzeyince kaybedersiniz

    KYK faizleri silinsin

    2019'un son derbisinde 3 puan Fenerbahçe'nin

    İsrail’de UCM paniği

    Sosyal medya bağımlılığı depresyona sebep oluyor

    Akademik makale üretiminde Türkiye nerede?

    Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

    Hong Kong'dan Uygur Türklerine destek

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    THY ''Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla uyarıdı!

    Güvenlik soruşturmasına ilişkin madde kanun teklifinden çıkarıldı

    İdlib'de on binlerce insan yerinden edildi

    Dualar Doğu Türkistan için...

    Afganistan'daki seçimlerin kesin olmayan sonuçları açıklandı

    Uludağ'daki yangın kontrol altına alındı

    90’ların irtica yönetmelikleri gibi

    'ABD, İsrail'i cesaretlendiriyor'

    Kriz demokrasiyle aşılır

    Libya’da da olan sivillere oluyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tepkiler sonuç verdi
    Yeni Asya'dan Size

    Seferberlik zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntılarımızın kaynağı
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman Başvekile neler hatırlattı?
    Mehmet KARA

    GPS’ye ciddî oranda “evet” çıkar
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur dostuydu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Din görevlilerinin güvenilirlik derecesi
    Şükrü BULUT

    Avrupa nurlanırken...
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.