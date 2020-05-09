Bankadan KHK cevabı: Kartı KHK’lı diye kapatıldı

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na Halkbank tarafından gönderilen belge, KHK ile ihraç edilmenin kredi kartlarına kısıtlama getirilmesine gerekçe olarak gösterildiğini ilk kez ortaya koydu.

Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, banka tarafından yazılan yazının bugüne kadar dile getirdikleri iddiaların doğruluğunu ortaya koyduğunu söylüyor. “KHK’lılara vatandaş muamelesi yapılmamasını her zaman eleştiriyoruz. Kimi tapuda evini satamıyor, kimine kaza yaptığında özel sigorta şirketi parasını ödemiyor. İşe girmek için banka hesabı açmak lâzım, ama bankalar açmıyor. Genelde ya işi yokuşa sürüyor ya da ‘Yanlışlık olmuş’ diyorlardı. Bu açıdan bu belge net ve çarpıcı” diyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Avukat Benan Molu da, gönderilen yazıda hukuken en sakıncalı olan noktalardan birinin kararda belirtilen “duyum” ifadesi olduğunu söylüyor. “Somut bir delil olmadan bir kişinin sadece hakkındaki belirli duyumlara dayanılarak bir bankadan hizmet almaktan engellenmesi, hukuksuzluğu daha da pekiştiriyor. Sadece KHK ile ihraç edildiği için bir kişiye faydalanmak istediği hizmetin verilmemesi özel hayata saygı hakkı ve mülkiyet hakkı gibi hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahale teşkil ediyor” diyor.