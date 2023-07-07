Banknot basımında tarihi artış

Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi, kağıt para (banknot) basımını da etkiliyor. En büyük banknot olan 200 TL basımında patlama yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre, tedavüldeki “200 TL” sayısı Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 135, Mayıs 2023’e (aylık) kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ilk kez 2009’da piyasaya çıkan 200 TL’nin Merkez Bankası kuruna göre o zamanki ortalama dolar karşılığı 129 dolardı. Bu yıl ise 10 dolar. Bunun yanında “100 TL” sayısı aylık yüzde 31, yıllık yüzde 35 artışla 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede çıktı. Ayrıca yıllık olarak 50 TL sayısı yüzde 20, 10 TL sayısı yüzde 42, 5 TL sayısı yüzde 22 artarken, 20 TL sayısı yüzde 9 azaldı. Tedavüldeki toplam banknot sayısı ise yıllık yüzde 50, aylık yüzde 24 artışla 4 milyar 847 milyon adedi aştı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 268

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.