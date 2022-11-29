Bant daralmasının dayanağı OHAL KHK'sı

Taksim İstiklal Caddesi’nde altı kişinin öldüğü bombalı saldırının hemen ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda yayın yasağı getirildi.

Daha sonra Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bant daraltma (bandwidth) uygulamasını yürürlüğe koydu. Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, CİMER üzerinden BTK’ya sosyal medyaya uygulanan bant daraltmasının gerekçesini sordu. Çayır’ın sorularına ilişkin tek cümlelik cevap verildi. Verilen cevapta yer alan Kanun’un 60. Maddesinin 10. Fıkrası 2016 yılında olağanüstü hal ilanının ardından 15 Ağustos’ta çıkarılan 671 sayılı KHK ile düzenlendi. Aldığı cevabı ve bant kısıtlama uygulamasını Artı Gerçek’e değerlendiren Avukat Faruk Çayır’a göre, KHK demokratik olmayan bir yöntemle getirildi ve içinde bant daraltmaya ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor. Çayır, aynı gerekçe ile seçimlerden önce de bant daraltma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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