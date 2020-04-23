Bari Ramazan’da ayrımcılık yapmayın

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ramazan’da olsun siyasette ötekileştirme anlayışından iktidar vazgeçmelidir” dedi.

Gürer, Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ramazan ayının; barış, sevgi, yardımlaşma, kardeşlik, saygı ve hoşgörü gibi duyguların en üst seviyeye çıktığı günleri ihtiva ettiğini belirtti. Gürer, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, teravih namazlarının da camilerde kılınmayacağına dikkat çekerek, “Zor ve sorunlu bir süreçte olduğumuz bir gerçektir. Bu süreç ve sonrasında da zor günler ülkemizi bekliyor. Özellikle AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı daha çok birleştirici ve ötekileştirme dili olmadan açıklamalar yapmalıdır” dedi.

Gürer, ayrıca şunları kaydetti: “Pandemi döneminde görüldü ki anayasa değişikliği ile doğan tek adam rejimi bu gibi krizlerde dahi bir siyasî parti anlayışını aşamamıştır. Bu süreç tüm siyasî partilerin dayanışması ile aşılmalıdır. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanın kendi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etme anlayışı ayrıştırıcı bir yaklaşımdır. Bir an önce AKP Genel Başkanı gibi değil Cumhurbaşkanı gibi soruna bakmalıdır.”