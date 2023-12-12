Bari ticareti kesin

Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım Hoca, Bursa’da düzenlenen Filistin etkinliğindeki konuşmasında iktidarı eleştirmiş ve “İsrail’e halen mal gönderenleri Allah’a havale ediyoruz, onları protesto ediyoruz. Kazandığınız o mallarla çocuklarınıza haram yediriyorsunuz. Buradan devletimize sesleniyoruz. Hiçbir şey yapmadınız bari bunu yapın, şu ticari anlaşmaları kesin. Siz Gazze’deki mücahitleri nasıl sevindireceksiniz Allah aşkına” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım’ın sözleri iktidara yakın çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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