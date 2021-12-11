Barınamıyoruz Hareketi Ankara’ya gidiyor

Barınamıyoruz Hareketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan bütçe görüşmeleri sebebiyle “Artık yeter” diyerek 12 Aralık’ta Ankara’ya gidiyor.

Barınma hakkının ciddî bir maddî yük haline gelmesiyle birlikte bu sorun etrafında birleşerek bir araya gelen gençlerden oluşan Barınamıyoruz Hareketi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM’deki görüşmeleri sırasında Ankara’ya gidiyor. Sosyal medyadan paylaştıkları video ile “Artık yeter” diyen gençler, 12 Aralık’ta herkesi Ankara’ya dâvet etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Her yılın rutini olan bütçe görüşmelerinin de tarihimizin de farkındayız. Artık onları da planlarını da öğrencileri görmeyen bütçelerini de beklemiyoruz. Artık sadece bir adım atmaya değil, koşmaya niyetleniyoruz. Bizi ittikleri uçurumun kıyısını eşik kabul ediyoruz. Bu eşikten atlayacağız. Ayın 12’sinde ‘yönetenlerin şehrine’ Ankara’ya gidiyoruz.” Hareketin açıklamasında şöyle denildi: “Biz bu ülkenin öğrencileriyiz. Haftalar önce sadece 20 kişi bir adım attık. Barınamayan milyonlarca öğrencinin sesini duyurmak için günlerce sokaklarda yattık. Önce yüzlere, sonra binlere ulaştık. Milyonlar bizi, biz de onları duyduk.

Haber Merkezi