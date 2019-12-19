Barış ve ahlâka dayalı hukuk inşa edelim

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “İslam coğrafyasının barış yurdu olması için çatışmanın stratejisini değil, barışın kelâmını yapalım. Birlikte yaşamanın ahlâkını oluşturarak barışa dayalı hukuk inşa edelim” dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi düzenlendi. Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez burada yaptığı konuşmada, barışa ve ahlaka dayalı bir hukuk inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Merhametsiz adalet olmaz

İslamın bir gayesinin yeryüzünde güveni tesis etmek olduğunu belirten Görmez, “İslamın gayesi sadece mücerret bir barış çağrısı değil aynı zamanda yeryüzünde selamı, barışı sağlamaktır. Selam sadece harbin zıttı değildir. Buradaki barış, savaşın zıttı olan barış değildir. Bilakis insanın Rabbiyle, insanın bütün varlık ve kainatla barışmasıdır. Barışın kalpte ve ruhta teminidir. Aynı şekilde tevhid ve vahdet arasında doğrudan bir ilişki vardır. Adalet ve merhamet arasında ayrılmaz bir ilişki vardır çünkü İslam’ın adaleti merhamet yüklüdür. Merhametsiz adalet olmaz. Adalet aynı zamanda yeryüzünde merhametin tesisine yöneliktir” dedi.

Zulme rıza göstermek de zulümdür

Müslümanlar arasındaki ayrılıklarda insanın önce kendi nefsini sorgulaması gerektiğine değinen Görmez, “Gerçek sorumluluk idrakinde olanlar önce kendi tarafına bakar, yanlışlığı önce kendinde arar ve buna göre tahlil yaparak sonuca varmaya çalışır. Bu açıdan peygamberlerin hayatlarına baktığımızda, peygamberler bu tür musibetlerle karşılaştıklarında daima şöyle demişlerdir: Adem ve Havva babamız ve annemizden başlayarak, “Allah’ım biz nefsimize zulmettik.” derler. Biz ne diyoruz kötülükle karşılaştığımızda Allah’ım onlar bize zulmettik diyoruz. Bu bizi kurtarmaz. Zalim olmak ne kadar suçsa mazlum olmayı kabul etmek o kadar suçtur. Mazlum olmak, zulme rıza göstermek de zulümdür. Bu yüzden İslam dünyası başından geçen bütün bu zulümleri değerlendirirken dış sebepleri dikkate almakla birlikta daima içimizden kaynaklanan sebepleri dikkate almak zorundadır” şeklinde konuştu.

İktidar bir emanet ve imtihandır

İktidarın bir emanet olduğunu belirten Görmez, “Özellikle İslam dünyasında iktidarı ve zenginlikleri elinde bulunduranlar maddi kaynakların ve zenginliklerin Allah’a ait olduğunu bunun tüm ümmetin yararına kullanılması gereken emanetler durumunda olduğu bilinciyle hareket etmek zorundadırlar. Bencilce, etnik taassupla, tekelci bir tavırla bu zenginlikleri kullanmaya hiçbir Müslüman’ın hakkı yoktur. Adaletle hükmetmek esas olmalıdır. Biz Müslümanlar tüm mülkün, yönetimin hakiki sahibinin Allah olduğuna, onun dışındaki tüm iktidarların, kudret ve kuvvetlerin geçici ve dönemlik olduğuna inanırız. Belirli kişilere ve topluluklara verilen geçici iktidar bir emanettir ve bir imtihandır. Kimi bunu lehinde kullanır tarihe altın harflerle geçer kimi aleyhinde kullanır en büyük zararı kendine verir. Hiç kimsenin sahip olduğu iktidarı halkın rızası ve onayı olmaksızın sürdürme gücü ve iktidarı kendi tek elinde tutabilmek için yüz binlerce insanı öldürme ve yerlerinden etme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Düşünce krizi, ahlâk krizine dönüştü

“Bugün İslam dünyasındaki fikir kaosu, düşünce krizi bir ahlak krizine dönüşmüştür” diyen Görmez, şunları ifade etti: “Keşke rejim tartışması yaptığımız kadar bir hukuk, ahlak ve adalet tartışması yapabilseydik. Ahlakın gücüne inanmak yerine gücün ahlakına inanmaya başladık. Hakkın mührünü eline almayan Süleyman’ın mülküne talip olamaz. İnancımız ve umudumuz o dur ki; Müslümanlar tarihte olduğu gibi bugün de bu büyük krizleri aşacaklar, İslam medeniyetini yeniden ihya edeceklerdir. Yeter ki İslam medeniyetinin geri kalmasına sebep olan unsurları doğru bir şekilde tahlil edip öz eleştiriyi yapabilsinler. Yitik medeniyetlerimizi yeniden keşfedebilsinler. Barış adalet ve merhamet tasavvurunda ortak bir mutabakata varabilsinler. Ortak mutabakatı güçlü bir iradeye dönüştürebilsinler. Gelin, fitneyi savaştan beter görelim. Ve yeryüzünden fitnenin kalkması için ortak çaba içinde olalım. Yeniden İslam coğrafyasının barış yurdu olması için çatışmanın stratejisini değil, barışın kelamını yapalım. Birlikte yaşamanın ahlakını oluşturarak barışa dayalı hukuk inşa edelim. Yeter ki toplumun iliklerine kadar nüfus eden ayrılık ve gayrılık karşısında bu elim felaketten koruyacak yegâne rehberin Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olduğunu bilelim.”

HABER: LÜTFİYE KEF

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