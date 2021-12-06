Barolar değişimi seçti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına Erinç Sağkan seçildi.

Sağkan, TBB’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nun ardından, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, birliğin en yüksek karar organı olan genel kurulun, 348 delegenin tamamının katıldığı bir oylama neticesinde değişimden yana tavır koyduğunu söyledi. Erinç Sağkan, genel kurulda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve âdil yargılanma ihlâli gibi temel hak ve hürriyetlerin ihlâline etkin bir şekilde karşı duracak bir TBB isteğinin çok net olarak ortaya konulduğunu belirtti. Türkiye’de son yıllarda insan hakları ihlâllerinin arttığını, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarının uygulanmadığını, bu kararların tartışmaya açıldığı bir ortam bulunduğunu öne süren Sağkan, bu dönemde TBB’ye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Ankara - Anka

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Kaybeden yalnızca Feyzioğlu olmadı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçiminin Erinç Sağkan’ın kazanmasına ilişkin olarak, “Kaybeden yalnızca Feyzioğlu ve yönetimi olmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakındaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yargıya, savuma kanadında da getirmek istedikleri düzen oldu” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, “Hükümet, Barolar Birliği seçim kurallarını değiştirerek savunma hakkını de siyasi iktidar güdümüne çekmek istedi. Tutmadı. Şimdi aynı yöntem siyasi iktidarı bırakmamak için devreye alınmak isteniyor. Tutar mı? Üstelik halkın ciddi geçim sıkıntısı krizi yaşadığı bir dönemde tutar mı? Erdoğan’ın Çin modeli diye dile getirdiği ucuz işgücüne dayalı ihracat modelinin, en geç 18 Haziran 2023’te yapılması gereken seçimlere dek halkın oy rengini değiştirecek sonuçlara yol açması, bugünü de aratacak siyasi baskı ortamına bağlı görünüyor. Muhalefetin, medyanın daha da susturulmaya çalışacağı bir baskı ortamı gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.