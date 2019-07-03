Barolardan hukuk çağrısı

Tunceli’de toplanan 14 baro başkanı, çerçevesi kesin olarak belirlenmiş ve daraltılmış bir ‘terör tanımı’ yapılmasını isteyerek, “Devlete karşı suçlar açısından af düzenlemesi kesinlikle elzem hale gelmiştir” açıklamasında bulundu.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van baro başkanları, yaşanan siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere geçen Pazar günü Tunceli’de bir araya geldi. Bir gün süren toplantının ardından 14 baronun imzasını taşıyan ortak bir açıklama yapıldı. BBC’nin haberine göre açıklamada “Türkiye son dönemlerin en büyük ekonomik, sosyal ve siyasal krizleriyle karşı karşıyadır. Doğru kararlar alınmadığı taktirde bu krizlerin daha da derinleşeceğinden kuşku bulunmamaktadır. 31 Mart’ta yapılan seçimlerinin ortaya çıkardığı sonuçların tüm politik aktörler tarafından dikkatle incelenmesi ve ders çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz” denildi.

DÂVÂlar düşürülmelidir

Açıklamada, “Türkiye’nin son on yılı yargı pratiği açısından içler acısıdır. Türkiye yargısı; güvenilirliğini tümüyle yitirmiş, bu dönemdeki yargı kararlarının hukukiliği ve meşrûiyeti de son derece tartışmalı hale gelmiştir. Yargıya karşı yeniden güven tesis edilmesi için öncelikle yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca bu dönemde yargı eliyle oluşturulan mağduriyetlerin palyatif yöntemlerle çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle devlete karşı suçlar açısından af düzenlemesi kesinlikle elzem hale gelmiştir. Af, toplumsal barışı sağlama açısından da önemli bir mihenk taşı olacaktır. İfade özgürlüğü kapsamında kalan fikirleri nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle tutuklu olan; gazeteciler, STK temsilcileri, akademisyenler, siyasetçiler ve diğer tüm mağdurlar derhal serbest bırakılmalı ve haklarında derdest olan soruşturma ve davalar derhal düşürülmelidir” ifadeleri kullanıldı.