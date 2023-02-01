"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bartholomeos: Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız

01 Şubat 2023, Çarşamba 04:25
Fener Rum Patriği Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakma ve yırtma eylemlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Kur'an-ı Kerim'i yakanlara karşı katı cezai tedbirler alınmalıdır
Finlandiya’da provokasyona geçit yok
Kur’an yakmak nefret suçu

Fener Rum Patrikhanesi'nden edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırıları kınama ve dayanışma mesajı gönderdi.

Bartholomeos mesajında, "Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, bir hafta içinde önce İsveç'te, akabinde ise Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız. İsveç'te olsun Hollanda'da olsun halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları yapanları yüreklerinde mahkum ettiklerine samimiyetle inanmaktayız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu eylemlerle ilgili hukuki yaptırımların olması gerektiğini belirten Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, dinlere ve dinlerin kutsallarına karşı yapılan bu tip eylemlerin, toplumlarda nifaklar oluşturabileceği öngörülerek, bir 'deli', bir 'kendini bilmez' gibi savunmalara sığınmadan, devletler ve hukuk tarafından en sert şekilde cezalandırılması da bir gerekliliktir. Böylece o ülkelerde yaşayan Müslümanlar da hukuk güvencesinde, eşit vatandaş olarak, huzurlu yaşayabilirler."

Bartholomeos, benzer eylemlere karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunarak, "Biz dini önderlere düşen vazife ise farklı din mensuplarının kutsallarına karşı saygıyı vaaz etmek ve bu eksende buluşarak, benzer küstahlıkları birlikte lanetlemektir. Zat-ı alinize, sizlerin vasıtasıyla Müslüman vatandaşlarımıza derin üzüntümüzü ifade eder, Yüce Rabbimizin tüm kullarına, karşılıklı saygı, empati ve anlayış içinde yaşamayı nasip etmesini dileriz." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulüm ve haksızlık devleti çürütür

    "Böyle bir ses, böyle bir korku duymadım" - "İsrail ordusu, geldiğinde kadın, çocuk, ağaç bakmadan ateş ediyor"

    BM'den Gazze'deki Filistinliler için yardım çağrısı

    Bartholomeos: Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınamaktayız

    Ukrayna, Fransa'dan tank ve savaş uçağı istedi

    Kur'an-ı Kerim'i yakanlara karşı katı cezai tedbirler alınmalıdır

    Yolsuzlukta dibe doğru

    Balıkçılar tükenme noktasında

    Kur’an yakmak nefret suçu

    Finlandiya’da provokasyona geçit yok

    Yoldan tasarruf işe harcandı

    Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı

    Esnaf primini yatıramıyor

    20 yeni cezaevi daha

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor

    ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’

    Samanın tonu 3 bin 500 TL’yi aştı

    EYT’de prim bilmecesi

    'İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    20 yeni cezaevi daha
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkili bir yasama ve denetim için
    Genel

    EYT’de prim bilmecesi
    Genel

    Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı
    Genel

    Zulüm ve haksızlık devleti çürütür
    Süleyman KÖSMENE

    Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet ve demokrasi nîmetinin bedeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    Gençlerin gündemi
    Cevher İLHAN

    Sıra “ortak mutabakat”ın millete anlatılmasında…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.