Bartın Valiliği: 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir." denildi.

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