ABD Savunma Bakanlığı’nın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yazdığı mektubu değerlendiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “Bu krizden nasıl çıkılacak?” sorusunu yöneltti.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye ile ABD arasında S-400 krizine değindi. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup yazarak, Amerika’da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz’a kadar ayrılacaklarını ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini belirtmişti. Mektupta, bu kararın nihai olmadığını ve S-400’den vazgeçilmesi durumunda değişeceğini vurgulanmıştı. Cumhuriyet’in aktardığına göre, Shanahan’ın mektubuna değinen İlker Başbuğ, şu ifadeleri kullandı: “ABD Savunma Bakan Vekilinin, Milli Savunma Bakanı Akar’a gönderdiği diplomatik nezaket kurallarından uzak mektup, bir sürü kaba uyarı ve tehdit içermektedir. ABD Kongresinden sonra Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin karşısında yer almıştır. Bu krizden nasıl çıkılacak?” dedi.

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