Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Kızılay Şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

TBMM Başkanı Şentop başsağlığı mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen hain saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu ve bir çocuk yaralandı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan küçük çocuğa da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hain saldırı karşılıksız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yapılan bu hain saldırı karşılıksız kalmayacak, misliyle karşılığı verilecektir."

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 14 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgesine düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Siyasilerden taziye dilekleri

Siyasi parti temsilcileri, bakanlar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için taziye dileklerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Bakanlar paylaşımlarında şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli kahpe saldırıda şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, hüzünlü ailesine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır" dileyerek, "Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Türkmen Bakan Maruf: Terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Bakan Maruf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve Başika Türk Askeri Üs Bölgesi'ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda düzenlenen saldırıların bölgeye yönelik açık bir tehdit olarak görüldüğünü belirten Maruf, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupların amacının Erbil'i ve bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrarı hedef almak olduğuna dikkati çekti.

Maruf, saldırıda şehit düşen Türk askerine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğa acil şifalar diledi.