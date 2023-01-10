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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Basın her koldan baskı altında

10 Ocak 2023, Salı 23:54
BİR ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE DAHA, BASINA YÖNELİK HAK GASPLARI VE BASKILARIN GÖLGESİ DÜŞTÜ.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yeni Asya gazetesine ilan verilmeyen süre üç yılı aştı. Akıl var, mantık var. Bunların tamamını değiştireceğiz. Ahlakı ve adaleti egemen kılacağız. Demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz.

UTKU ÇAKIRÖZER: BASIN İlan Kurumu AYM’nin verdiği “hak ihlali” kararına rağmen gazeteleri cezalandırmaktan vazgeçmedi. 2019 yılından bu yana Yeni Asya ve Evrensel gazetelerine resmî ilan verilmiyor.

MUSTAFA YENEROĞLU: BU iktidar döneminde gazeteciler yoğun bir baskı altında çalışmak zorunda olduğu için günümüzde basın özgürlüğünden ve dolayısıyla çoğulcu bir kamuoyundan bahsetmek mümkün değil.

FARUK EREN: kimin gazeteci olduğuna İletişim Başkanlığı karar vermek istiyor. Gazeteler Basın İlan Kurumu tarafından keyfî ilan kesme cezalarıyla ekonomik baskı altına alınıyor.

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Basın her koldan baskı altında

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basının; RTÜK, BTK, İletişim Başkanlığı ve BİK tarafından baskı altında olduğuna dikkat çekildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde açıklamalarda bulundu. Karaca, “Türkiye’de görevlerini yapması engellenen gazetecilerin sayısı artmakta, gazetecilerin habere erişimi engellenmekte, mesleklerine ait cihazlara, kamera-ses kayıt cihazı gibi materyallere el konarak, gazetecilerin haber takibi yapması da engellenmektedir. Özgürlüğün lüks haline getirildiği ülkemizde temel hak ve özgürlüklere erişim engellerini tarihe not düşmek isteyen gazetecilere yönelik baskı, sansür, otosansür, engelleme, cezalandırma mekanizmaları devreye sokularak halkın haber alma hakkına da darbe vurulmaktadır” yorumunu yaptı. 

Haber alma hürriyeti sağlanmalı

Anayasada yer alan “Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır” düzenlemesine dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca’nın raporundan öne çıkan başlıklar şöyle: “Yönetmeliklerin yanı sıra Türkiye’deki yürütme organı ve diğer kurum ve kuruluşların engellemeleri; tehdit veya taciz; fiziksel şiddet, fiili engelleme, kapatma, el koyma kararları, yayın yasağı, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi, BTK tarafından idari para cezası, RTÜK uyarı cezası, program durdurma, idari para cezası, geçici yayın durdurma, yayın lisansının iptali cezaları, BİK tarafından ilan verilmemesi veya ilan kesme cezası verilmesi, Gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesi ve yenisinin verilmemesi şekillerinde gerçekleşebilmektedir.”

Gelinen nokta iç açıcı değil

Karaca şunları söyledi: “Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin 2022 için verilerine göre Türkiye 41,25 puan ile 180 ülke arasında 149’uncu sıradadır. Endeks puanlarının değerlendirildiği konu başlıklarında Türkiye; politik alanda 38,38 puan ile 154’üncü, ekonomik alanda 27,55 puan ile 161’inci, mevzuat alanında 5,.92 puan ile 133’üncü, sosyal alanda 55 puan ile 134’üncü, güvenlik alanında 32,37 puan ile 149’uncu sıradadır. (…) Türkiye’de ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün geldiği nokta hiç de iç açıcı değildir.”

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Basın İlan Kurumu gazeteleri cezalandırmaktan vazgeçmiyor

Gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yayınladığı 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, gazeteciler bir yandan hayatlarına yönelik silahlı saldırı, darp, polis şiddeti ve tehditler; bir yandan da yazdıkları haberler ve paylaşımları nedeniyle karşı karşıya kaldıkları tutuklama, gözaltı, dava ve soruşturmalara rağmen halkın haber alma hakkı için çalıştı.

Çakırözer, “Basın İlan Kurumu karara rağmen gazeteleri cezalandırmaktan vazgeçmedi! 2019 yılından bu yana Evrensel ve Yeni Asya Gazetelerine ilan verilmezken, Evrensel’in ilan ve reklam hakkı 2022’nin Ağustos ayında tümüyle kesildi” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören

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İletişim Başkanlığı keyfi davranıyor

DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Türkiye’de gazetecilerin halini anlattı. Artı Gerçek’in haberine göre Eren, şunları söyledi: “Sarayda kurulan İletişim Başkanlığı büyük bir keyfiyetle kimin gazeteci olduğuna kimin gazeteci olmadığına karar vermek istiyor. Basın kartlarını dağıtıyor veya dağıtmıyor Kaç gazeteci hakkında dava açıldığını kimse bilmiyor. O kadar dava açılıyor ki, bu işle profesyonel olarak ilgilenen hak örgütleri bile yetişemiyor.”

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Çoğulculuktan bahsetmek mümkün değil

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler dolayısıyla açıklama yaptı. Yeneroğlu açıklamada, mevcut iktidar döneminde gazetecilerin yoğun bir baskı altında çalışmak zorunda kaldığını belirterek, günümüzde basın özgürlüğünden ve dolayısıyla da çoğulcu bir kamuoyundan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Ankara – Fatih Karagöz*

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

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