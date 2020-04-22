Basın hürriyetinde yine diplerdeyiz

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer aldı.

Raporda Türkiye’de internet üzerinden sansürün arttığı vurgulanıyor. DW’deki habere göre Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dünyadaki 180 ülkede basın hürriyetinin durumunu mercek altına aldığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni kamuoyuna açıkladı. Türkiye listede 154’üncü sırada yer aldı. Geçen yıl 157’nci sırada yer alan Türkiye, bu yıl üç sıra yükselmiş oldu.

Hala en fazla tutuklu gazeteci bizde

Raporda, Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısında geçen yıl az bir gerileme kaydedilse de dünya genelinde hâlâ en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu vurgulandı. Türkiye’de internet medyasına yönelik sansürün arttığı belirtilen raporda, RSF’in ortak kuruluşu Bianet’in verilerine göre 2019 yılında en az 586 haberin internette sansürlendiği vurgulandı. RSF‘in listesinde basın hürriyeti sıralamasında Norveç ise dördüncü kez yine başı çekti. Norveç’i Finlandiya ve Danimarka izledi. Sıralamanın sonunda, 180’inci sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Listede Eritre 178 ve Çin de 177’inci sırada. RSF’in raporunda “Diktatörlükler, otoriterler ve popülist rejimler ne pahasına olursa olsun bağımsız bilgiyi baskı altına almayı arttırarak sürdürdü” değerlendirmesine yer verildi. RSF, “bu eğilimin en kötü olduğu ülkeler” olarak da çok sayıda basın mensubunun gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğu Çin, Suudi Arabistan ve Mısır’ı sıraladı.