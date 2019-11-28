CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlıklarını sürdürdüğü ikinci yargı paketinde yer alması beklenen resmî ilân düzenlemesine yönelik tepkisi devam ediyor.

Tanal’ın Genel Kurul konuşması şöyle: “Türk basını, Yargı Reformu’nun ikinci paketini endişeyle bekliyor. Çünkü pakette, icra-iflâs ilânlarının gazetelerdeki yayınını kaldıracak olan düzenleme yer alacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi, artan maliyetler nedeniyle zaten zor günler geçiren basın için felâket olur. Özellikle yerel gazeteler diye bir şey kalmaz. Bakın sadece son bir yılda 200’ü aşkın yerel gazete ve televizyon kapandı. Resmî ilân yayınlama haklarını da ellerinden alırsanız yerel gazeteler ayakta duramaz. Cumhurbaşkanı’na, Adalet Bakanı’na sesleniyorum: Bürokratlar, danışmanlarınız sizi yanıltıyor. İcra-iflâs ilânlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılması, tasarruf anlamına gelmez. Basını bitirirsiniz, işsizler ordusuna yenilerini eklersiniz. Resmî ilânlardan elde edilen gelirler kamuya geri dönüyor. Vergileri, BİK komisyonunu, SGK kesintisini birlikte ele aldığımızda, devlet bir cebinden alıp bir cebine koyuyor. Sonuçta istihdam, habercilik, katma değer elde ediliyor.”

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