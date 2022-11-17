Basın kartı keyfîliğine bir hukuk freni daha

Danıştay 10. Dairesi, Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddeler için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 10. Dairesi Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın İş’in açtığı davada, İletişim Başkanlığı tarafından 21 Mayıs 2021 tarihinde Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişikliklerin yürütmesini durdurdu. Daire basın kartı iptalinde Basın Kartı Komisyonu’nun devre dışı bırakılıp İletişim Başkanı’nın yetkili kılınmasını ve RTÜK ile kamu kurumlarında çalışanlara basın kartı verilmesi gibi bazı düzenlemeleri hukuka uygun bulmadı. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden (ÇGD) yapılan açıklamada, anayasal güvencede olan “Haberleşme hürriyeti”, “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ve “Basın hürriyeti” üzerindeki baskı, son zamanlarda yasal düzenlemeler, fiili kararlar ve soruşturmalar aracılığıyla daha da arttığı vurgulanırken, “ İstanbul Taksim’de 13 Kasım 2022 günü yaşanan ve masum 6 vatandaşın katledildiği, 83 vatandaşın yaralandığı terör saldırısı sonrasında uygulanan yayın yasağı ile sosyal medya ağlarına erişimin sağlanamaması, söz konusu baskının başka bir tezahürüdür” denildi.

Ders niteliğinde bir karar

Bu baskı ortamında, ÇGD’nin Danıştay’da sürmekte olan basın özgürlüğünü esas alan davada ders niteliğinde bir karar çıktığı vurgulanan açıklamada, “2018 yılından beri hukuk mücadelesi verdiğimiz ve ne yazık ki bizzat hukuku uygulaması gerekenlerin hülle yaparak basın özgürlüğü lehine yargı kararlarını boşa düşürme anlayışından kaynaklı, yaklaşık 4 yıldır süren Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin yargılamada Danıştay 10. Dairesi tekrar bizleri haklı bulan bir karara imza attı” denildi. ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, Danıştay bu kararını şu sözlerle özetledi: “Basın Kartı vermemek basın özgürlüğünü, gazetecinin çalışmasını engellemektir. Basın Kartını komisyon kararı olmadan iptal etmek hukuki değildir. Gazeteci, bazı davranışları “alışkanlık haline getirmesi” gibi muğlak ifadelerle engellenemez. Gazetecinin kartını keyfi olarak iptal edemezsin, ‘ömür boyu başvuru yapamaz’ diyemezsin. Basın ve ifade özgürlüğü vazgeçilmezdir, bunun için memura değil gazeteciye kart verilmelidir.”

ANKARA - RECEP GÖREN