Basın kartında keyfîlik artık bitsin

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın kartlarında uygulanan keyfiliğin sona ermesi gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartlarını keyfine göre verdiğini, keyfine göre iptal ettiğini belirtilerek, bu keyfiliğe bir an önce son verilmesini istedi. Meclis’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerini açıklayan Berberoğlu, “Maalesef, bir keyfî uygulaması var İletişim Başkanlığı’nın. Basın kartlarını keyfine göre veriyor, keyfine göre iptal ediyor, hatta o noktaya getirdi ki bu işi, sadece onursal anlamı olan şeref kartı, sürekli basın kartı gibi kartlara sahip hamillerin de kartlarını iptal ediyor. Bakın, ben dokuz ay önce başvurdum -Anayasa Mahkemesi kararıyla aranıza döneli dokuz ay oldu- kırk senelik gazeteciliğim olduğu için benim sürekli kartım var. Ben bu kartı sadece gazetecilik günlerimi anmak için bir yerde saklarım. Bunu vermiyor dokuz aydır, vermediği gibi, gerekçesini söylemiyor; dâvâ ettim, mahkemeye bilgi vermiyor daha ne diyeyim. Bu İletişim Başkanlığı iletişimsiz başkanlığı’ olmuş durumda” diye konuştu.

Onlar bile akıl edememişti

Genelkurmay başkanlığının icat ettiği akreditasyon ayıbını İletişim Başkanlığı tarafından da devam ettirildiğini ifade eden Berberoğlu, “Kırk sene müddetle ben gazetecilik yaptım, bunun ilk yirmi-yirmi beş senesinde Genelkurmay Başkanlığı kendi koyduğu kriterlere uymayan gazetelerin muhabirlerini dahi askerî tesislere almaz, sorularını cevaplamazdı ve büyük ayıp ederdi. Peki, bu sene 29 Ekimde, yine, 10 Kasımda bazı gazete ve tele- vizyonların alınmaması ne anlama geliyor? İnanın, Genelkurmayı gerçekten kıskandırdınız; o kadarını onlar bile akıl edememişti. Burada cezalanan o gazete ve televizyonlar değildir; o gazeteleri ve televizyonları izleyen, o törenleri görmek isteyen, izlemek isteyen, duygularını bir televizyon ve gazeteyle paylaşmak isteyen okur ve izleyicilerdir” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA