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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Basın kartları kasıtlı geciktiriliyor

29 Eylül 2022, Perşembe
ANTALYA MİLLETVEKİLİ OSMAN BUDAK: CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, KARTLARIN YENİLENMESİNİ KASITLI OLARAK GECİKTİRİYOR

SANSUR YASASININ ÇIKMASINI BEKLİYOR

“İletİşİm Başkanlığı, Meclisin açılması ile gündeme gelecek Dezenformasyon Kanun Teklifinin yasalaşmasını bekliyor. Kanun Teklifi yasalaştıktan sonra birçok basın mensubunun kartı sadece iktidara muhalif oldukları gerekçesiyle iptal edilebilecek.”

BASIN KARTLARI DA İKTİDARIN SOPASI

“Hedef muhalif basın. Basın kartları da iktidarın sopası haline dönüşmüş durumda. Kimin gazeteci olup olmadığına, hangi faaliyetlerin gazetecilik faaliyeti olup olmadığına kamu otoriteleri değil, meslek örgütleri karar vermeli.”

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Basın kartları kasıtlı geciktiriliyor

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “İktidarın sansür kurumu gibi çalışan İletişim Başkanlığı, basın kartlarının yenilenmesini kasıtlı olarak geciktiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “İktidarın sansür kurumu gibi çalışan İletişim Başkanlığı, basın kartlarının yenilenmesini kasıtlı olarak geciktiriyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dağıtımı geciktirilen basın kartlarını TBMM Gündemine taşıyan Budak, “TBMM Genel Kurulu’nun açılması ile gündeme gelecek Dezenformasyon Kanun Teklifinin yasalaşmasını bekliyor. Kanun Teklifi yasalaştıktan sonra birçok basın mensubunun kartı sadece iktidara muhalif oldukları gerekçesiyle iptal edilebilecek” diye konuştu.

BASIN KARTI ALABİLECEK GAZETECİLERİN TANIMI YENİDEN YAPILIYOR

Dezenformasyon Kanun Teklifinin temel hedefinin seçimler yaklaşırken muhalif basının baskı altına alınması olduğunu ifade eden Budak, “Kanun teklifi bu haliyle yasalaşırsa, sırf iktidara muhalefet ettikleri için basın mensuplarının meslekten men edilmeleri mümkün hale gelecek. Teklif ile Basın Kartı alabilecek gazetecilerin tanımı yeniden yapılıyor. Daha önce ‘suç örgütü kurmak ya da örgüte üye olmak’ suçlarından basın kartları verilmiyor ya da iptal ediliyordu. Artık bu tanım genişletilerek, muğlak bir ifadeyle ‘kamu barışına karşı işlenen suçlar’ tanımı getiriliyor” dedi. 

BASIN KARTLARI DA İKTİDARIN SOPASI HALİNE DÖNÜŞTÜ 

İktidarın muhalif medyanın nefes almasına izin vermemek için ellerinden gelen kısıtlamayı yapmaktan geri durmadığını da belirterek, “Basın kartları da iktidarın sopası haline dönüşmüş durumda. Kimin gazeteci olup olmadığına, hangi faaliyetlerin gazetecilik faaliyeti olup olmadığına kamu otoriterleri değil, meslek örgütleri karar vermelidir. İktidarın özgür basını yıldırma çabaları seçimler yaklaşırken şiddetini artıracak” değerlendirmesinde bulundu. 

 HABER: AHMET TERZİ - ANKARA

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