Basın kuruluşlarından Bahçeli’ye tepki

Gazetecilik meslek kuruluşları ortak açıklama yaparak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecileri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Bahçeli medyayı tehdit etti Açıklamada, “Meslektaşlarımızda bunca endişe ve kaygı varken, o sözlerin tehdit olup olmadığına, bağımsız cumhuriyet savcılarının karar vermesi gerektiği ortadadır. Meslektaşlarımızın başına gelebilecek en küçük olumsuzluğun sorumlusu, siyaset deneyimlerine rağmen tehlikeli üslubu gazetecilere yöneltmekten vazgeçmeyenlerdir” denildi. Ankara - Anka

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