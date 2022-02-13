Basın özgürlüğü demokrasinin ayrılmaz parçası

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, üç uluslararası medya sitesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün demokrasilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, basın özgürlüğünün demokrasilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, üç uluslararası medya sitesi için getirilen lisans şartı ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Temaslar için bulunduğu Denizli’de DW Türkçe’ye konuşan Büyükelçi Meyer-Landrut, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bazı uluslararası medya organları için getirdiği lisans şartı, Türkiye-AB üyelik süreci ve mültecilerle ilgili son durum gibi konulara ilişkin soruları cevapladı. RTÜK, Türkçe yayın yapan DW Türkçe, Amerika’nın Sesi ve Euronews sitelerine lisans alma şartı getirmiş ve lisans başvurusu yapmamaları halinde bu sitelere erişim sağlanamayacağını belirtmişti. Büyükelçi Meyer-Landrut, RTÜK’ün bu kararını basın özgürlüğü açısından nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

MEDYA İŞİNİ ÖZGÜRCE YAPABİLMELİ

“Öncelikle basın özgürlüğü demokrasilerin ayrılmaz bir parçası. Bu kapsamda gerek Avrupa Birliği gerekse AB Komisyonu olarak raporlarımızda basın özgürlüğünün öneminin ve Türkiye’nin de aday olduğu tam üyelik için gerekli siyasi kriterlerin bir parçası olduğunun altını sürekli çiziyoruz. Bu son gelişmeyle ilgili olarak da öncelikle konuyu ve başlatılan bu süreci daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız tabi ki medyanın işini gerektirdiği şekilde özgürce yapabilmesine yardımcı olmak.” Türk yetkililerle bu konuyu ele alıp almadığının sorulması üzerine diplomatik temasları hakkında bilgi veremeyeceğini söyleyen Büyükelçi, “Ancak tabii ki basın özgürlüğü ile ilgili endişeler bir gerçek ve bu konuyu da gerektiği şekilde ele alıyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi