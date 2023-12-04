Basın özgürlüğündeki ‘kara tablo’ değişmiyor

Ekim ve Kasım aylarına ilişkin Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıklayan gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanındaki kara tablo her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Haberleri, yazıları, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazetecilere tehdit, saldırı, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara her geçen gün yenileri ekleniyor” dedi.

2022’de Meclis’ten geçirilerek TCK’ya eklenen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ maddesinden 8 gazeteci hakkında adli süreç başlatılması dikkat çeken Çakırözer, “Son 2 ayda gazeteciler 144 kez hakim karşısına çıkarken, RTÜK gerçekleri anlatan televizyon kanallarına ceza yağdırdı. Dünyada ilk kez Türkiye’de Microsoft bir siteyi erişime engelledi. Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet çarkını anlatan habere getirilen erişim engelleri ile bu engellerin duyurulduğu haberlerin defalarca kez erişime engellenmesi de milyonların haber alma hakkının engellenmesi olarak yorumlandı” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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