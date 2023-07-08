Basın tarihine kara bir leke daha

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından RTÜK’ün Tele 1 Televizyonu’na verdiği yayın durdurma ve para cezası, basın tarihine geçen kara bir lekedir. RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir” açıklamasını yaptı.

Ortada bir operasyon var CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ortada bir operasyon var. Nasıl bir operasyon? Medyayı susturma, toplumu sindirme, özgür basını susturarak toplumun haber alma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon. Merdan Yanardağ hakkında henüz bir hüküm oluşmuş değil. Büyük olasılıkla bizim bu Meclis’te 2019’da çıkardığımız yargı reformuna dayanarak beraat edecek. Şu anda haksız, hukuksuz yere cezaevinde yatmakta. Bir suçu kesinleşti, ceza aldı deseniz bile aslında yatarı olmayan bir maddeden Merdan Yanardağ’a yargısız infaz yapılıyor. Bugün RTÜK, buna bir yargısız infaz daha ekledi. Daha sonucu ortada yokken, bir yargı kararı yokken TELE 1’e iki ayrı maddeden üst üste ceza vererek bundan sonra kapatmanın yolunu aralayan bir karar aldılar” dedi. Ankara - Anka

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