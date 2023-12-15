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Basın ‘tutuklama’ ile baskı altına alınmak isteniyor

15 Aralık 2023, Cuma 15:56
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türkiye ve İran’ın “sürekli tutuklayıp bırakma” uygulamasıyla gazetecilik faaliyeti üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını açıkladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Basın Özgürlüğü Bilançosu 2023 raporunu açıkladı. Raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde 2023’te 43 gazetecinin çeşitli nedenlerle tutuklandığı ve 1 Aralık itibariyle yedi gazetecinin hapiste olduğu belirtildi. Örgüt, Türkiye ve İran’ın “sürekli tutuklayıp bırakma” uygulamasıyla gazetecilik faaliyeti üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti. Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 1995’ten bu yana yayınladığı Basın Özgürlüğü Bilançosu 2023 raporunu açıkladı. RSF, 2023 boyunca dünyada 45 gazetecinin görevini yaparken öldürüldüğünü, 521 gazetecinin de tutuklandığını açıkladı. RSF raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde 2023’te 43 gazetecinin çeşitli nedenlerle tutuklandığı ve 1 Aralık itibariyle yedi gazetecinin hapiste olduğu belirtildi. Örgüt, geçici tutuklamaların, “gazetecileri yıldırma amacıyla” kullanılan bir yöntem haline getirilmeye çalıştığına dikkat çekti.

Gazeteciler tedirgin

Raporu VOA Türkçe’ye değerlendiren RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, “1 Aralık’ı esas alan bilanço, Türkiye bakımından hukuk devletinin ne denli aşındığını, siyasi rüzgara hizmet için kitlesel gazeteci tutuklamalarına her zaman girişilebileceğini endişe verici tarzda gösteriyor. Gerçek şu ki, gazeteciler Türkiye’de kamuoyunu tedirgin etmenin bir unsuru olarak tutuklanıyor, ayları bazen bir yılı aşkın bir süreyi mahpus geçirdikten sonra tahliye ediliyor. Son yılda Kürt gazeteciler üzerinden somutlaşan keyfi tutukluluk, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Tolga Şardan durumlarında olduğu gibi, eleştirel habercileri dize getirmeyi amaçlıyor” diye konuştu. Bu arada, dünyada 1 Aralık itibariyle 67 kadın gazeteci hapisteydi, bunlardan sekizi 2023’te tutuklanarak cezaevine konuldu. Kadın gazeteci hapsetme şampiyonları, erkek gazetecilerin de en çok hapsedildiği Çin, Belarus ve Myanmar. 

Haber Merkezi

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