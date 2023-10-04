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4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Basına baskı artıyor - Milyonların haber alma hakkı engellendi

04 Ekim 2023, Çarşamba 22:05
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğündeki temaslar yürüten heyet, Türkiye’de 2023 yılındaki tabloyu geçtiğimiz yıla göre “dezenformasyon” yasası nedeniyle daha kötüleşmiş buldu.

IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, “Birçok uluslararası basın meslek örgütüyle birlikte buradayız. Biz, Türkiye’deki durumdan oldukça endişe duyan, küresel basın özgürlüğü örgütlerinden oluşan bir koalisyonuz. Geçen yıla kıyasla gördüğümüz şeyin basın özgürlüğü durumunun daha da kötüleştiğini düşünüyorum. Gazeteciler üzerindeki baskının arttığını görüyoruz. Sansürün, dijital ortamdaki sansürün arttığını görüyoruz. Bütün bunlar basın özgürlüğü açısından Türkiye’nin yanlış yolda ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. Ve sanırım buna ek olarak, gazetecilik camiasında bir tür korku duygusunun, endişe duygusunun devam ettiğini, bu durumun gazeteciliğe ve Türkiye’ye kalıcı bir zarar verdiğini ve gerçekten buna karşı çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi

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Milyonların haber alma hakkı engellendi

İki aylık Basın Özgürlüğü Raporu’nu paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer “Ağustos, Eylül aylarında 5 gazeteci tutuklandı. 17 gazeteci hakkında dava, soruşturmalar açıldı. Türkiye’de her alanda gazetecinin görevini yapması, halkın haber alma hakkı için çalışması, basın özgürlüğünden faydalanması engelleniyor, engellenmekte” dedi. Çakırözer, “Son iki ayda gazetecilere yönelik saldırı, tehdit, engellemeler, soruşturma ve davalar devam etti. Gazetecilerin haberleri, sosyal medya paylaşımları ceza gerekçesi oldu. İstismar, yolsuzluk, rüşvet haberlerine yine erişilemedi. Milyonların haber alma hakkı engellendi. Gazetecilerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller kalkmadıkca, gazeteciler cezaevine atıldıkça bu ülkede demokrasiden, özgürlüklerden bahsedemeyiz. Basın ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

 

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