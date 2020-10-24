Basına baskı devam ediyor

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de ifade hürriyetinin durumuna ilişkin hazırladığı raporda, 2020’nin başından bu yana 20 gazetecinin tutuklandığını, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 187 kişi hakkında dâvâ açıldığını tesbitini paylaştı.

Tanrıkulu’nun kaleme aldığı ‘Düşünceyi İfade Özgürlüğü İhlal Raporu’na göre yılın ilk 9 ayında; 29 gazeteci, yazar ve yayıncı mahkûm olurken; 20 gazeteci de tutuklandı. Bu süre zarfında 57 gazeteciye soruşturma açıldı, 65 gazeteci gözaltına alındı ve 20 gazeteci saldırıya uğradı. Toplam 537 haber ve basılı yayın organı toplatma ve erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. 16 kişi düşünceyi ifade nedeniyle mahkûm oldu. 187 kişiye ise sosyal medya paylaşımları dolayısıyla soruşturma açıldı. Ankara - Anka

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