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9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Basına bir darbe daha

09 Kasım 2022, Çarşamba 19:47
Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski başkanı Atila Sertel, AKP iktidarı tarafından getirilen ve komisyonda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yerel basının tamamen bitirilmek istendiğini söylerken, “Türk basını hiçbir şeyden çekmedi AKP iktidarından çektiği kadar” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP iktidarı tarafından getirilen ve komisyonda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yerel basının tamamen bitirilmek istendiğini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu eski başkanı Sertel, bu kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle, bazı ihale ilanlarının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayımlanmasının amaçlandığını ileri sürerek, “Getirilen bu düzenleme yasalaşırsa, gazetelerin resmi ilanları ve dolayısıyla gelirleri önemli ölçüde azalacak, çok sayıda basın kuruluşu da kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemeler, sansüre yönelik adımlar derken şimdi de bunu çıkardılar. Türk basını hiçbir şeyden çekmedi AKP iktidarından çektiği kadar” dedi. 

GAZETELER KAPANACAK, GAZETECİLER İŞŞİZ KALACAK  

Her türlü zorluğa rağmen ayakta kalma mücadelesi veren, istihdam oluşturan yerel basının bu düzenleme yasalaştıktan sonra resmi ilanlarda önemli kayıplar yaşayacağını ve batma noktasına geleceğini söyleyen Sertel, “AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in ilk imza sahibi olduğu Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde kamu ihale ilanlarının EKAP üzerinden yayımlanmasının önünün açılıyor. Bu madde geçerse Kamu İhaleleri bundan böyle yerel gazetelerde değil Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayınlanacak. Bu da yerel gazetelerin yüzde 40 civarında gelir kaybına uğraması anlamına geliyor. Yani pek çok gazete kapısına kilit vuracak ve çok sayıda gazeteci işsiz kalacak” diye konuştu. 

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