Basına kapalı görüştüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Binası'ndaki görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından özel uçak "TUR" ile (TSİ) 22.55'te Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından uğurlandı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'den ayrıldı. AA

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