Basının görevi iktidarı memnun etmek değil

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Flash Haber’e yüzde 3 para, 3 kez program durdurma ve HaberTürk’e ise yüzde 3 para cezası vermesine tepki gösterdi.

TGC, “Yurttaşların seçime giderken bilgilenmesi ve tercihlerini yapabilmesi için habere özgürce erişimi olmalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir. RTÜK kamusal meselelerin tartışılmasını para ve yayın durdurma cezalarıyla engellemeye çalışmaktadır” açıklamasını yaptı. Ankara/İstanbul - Anka

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