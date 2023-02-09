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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Başkan iki hafta önce uyarmış

09 Şubat 2023, Perşembe 02:34
Arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde vatandaşlar kente müdahalede geç kalındığını ve birçok bölgeye ekip gönderilmediğini söylerken, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın sadece iki hafta önce katıldığı programda yaptığı uyarılar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BBO Yapım hesabından yayımlanan ve Cansu Canan Özgen’in sunduğu “40” adlı programda Savaş, Hatay’ın depreme hazır olmadığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?” sorusuna Savaş, “Değil” cevabını veriyor. Bakanlıktan deprem hazırlığı konusunda gönderdikleri yazılara karşılık alamadıklarını söyleyen Savaş’ın programda, hükümetin kendilerini yok saydıklarını vurguladığı görülüyor. Savaş’ın programda kullandığı ifadeler şu şekilde: “5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor! Cevap vermeyen bakanlıkla deprem eşgüdümünü yapıp da depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor.”

Haber Merkezi

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