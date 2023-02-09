Başkan iki hafta önce uyarmış

Arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde vatandaşlar kente müdahalede geç kalındığını ve birçok bölgeye ekip gönderilmediğini söylerken, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın sadece iki hafta önce katıldığı programda yaptığı uyarılar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BBO Yapım hesabından yayımlanan ve Cansu Canan Özgen’in sunduğu “40” adlı programda Savaş, Hatay’ın depreme hazır olmadığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?” sorusuna Savaş, “Değil” cevabını veriyor. Bakanlıktan deprem hazırlığı konusunda gönderdikleri yazılara karşılık alamadıklarını söyleyen Savaş’ın programda, hükümetin kendilerini yok saydıklarını vurguladığı görülüyor. Savaş’ın programda kullandığı ifadeler şu şekilde: “5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor! Cevap vermeyen bakanlıkla deprem eşgüdümünü yapıp da depremden korunmak için ne yapabilirsiniz? Hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.