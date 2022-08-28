“Başkanlığa hayır” cezasına iptal

AYM, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ile ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirmesi nedeniyle verilen cezayı ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Başkanlık Sistemine Hayır’ görüşünü açıklayan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz’a verilen para cezasını iptal etti. “Siyasi partiler dışında propaganda yapılamaz” denilerek verilen cezada ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Koramaz, “TMMOB halktan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana görüşlerini açıklamakta bugüne kadar hiçbir baskı ve cezaya boyun eğmemiş ve eğmeyecektir” dedi. artıgerçek’in haberine göre, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşanmıştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre TMMOB 29 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili “Başkanlık Sistemi’ne Hayır” kararı alındı. Söz konusu karardan dolayı Koramaz’a para cezası kesildi. Kararın ardından Koramaz hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 228.01 TL idari ceza uygulandı. Gerekçede siyasi partiler dışında başka bir kamu kurum ve kuruluşlarını propaganda çalışması yapamayacağı belirtildi. Koramaz, kararı AYM’ye taşınmış, AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti. Haber Merkezi

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