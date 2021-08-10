Başkanlıkla borçlar da uçmuş

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 yılından bu yana Türkiye’nin borç yükünün arttığını belirterek “Türkiye Cumhuriyeti 95 yıl sonunda, 2018 Haziranı itibarıyla 100 lira borçlu durumda. Gelmişiz 2021’in Haziranına ve aradan geçen 3 yılda 100 lira olan borcu 209 liraya çıkarmışız” diye yazdı.

Aktaş, köşesinde şunları aktardı: “Baktık ve hayretler içinde kaldık! Nasıl kalmayalım ki... Merkezi yönetimin 2018’in Haziran ayı sonundaki toplam borç stoku 969.9 milyar lira. Yani yaklaşık 1 trilyon lira. Peki bu tarihi izleyen üç yılda ne olmuş dersiniz... 2018 Haziranında 969.9 milyar lira olan borç stokuna 1 trilyon 57 milyar liralık borç daha eklenmiş ve toplam stok 2 trilyon 27 milyar liraya ulaşmış.(...) Sayılar doğru. Kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı. İsteyen bakanlığın web sayfasına girip bakabilir.”

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