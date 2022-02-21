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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Baskılara rağmen sırat-ı müstakimden vazgeçmedi

21 Şubat 2022, Pazartesi 14:24
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

GÜLTEKİN UYSAL - Demokrat Parti Genel Başkanı 

Şüphesiz ki basın demokrasinin en önemli ayağı, hür bir basın ise demokratikleşmenin dayanağıdır.  

Özellikle son yıllarda hükümetin, kamu otoritesinin müeyyide kudretini kendi iktidarının devamı için bir araç görerek basını “tekelleştirme”ye çalışması, farklı seslerden ziyade kendisine eleştiriye ve daha doğru biçimde doğruları duymaya tahammülünün olmadığının ortaya saçılması ile basının kadrini daha da iyi anlıyoruz. 

Demokratik nizamlarda haber alma hürriyetinin mahiyeti haberdar olmaktan ötedir. İktidar erkini sandık ile bir siyasî partiye emanet eden seçmen ve vatandaş, basın eliyle denetleme kudretine erişir. 

Denge ve denetim mekanizmasının bilinçli biçimde yok edildiği günümüz riyasetinde, vatandaşların haber alma hürriyeti, kâh kamu kaynakları ile basın yayın kurumları gasp edilerek kâh yaşama imkânlarının temeli gelir kaynakları ellerinden alınarak baltalanmaya çalışılmaktadır. 

İktidar, özellikle bir parti aracına dönüşmüş kurumlarla, RTÜK, Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansı ile bir propaganda sistematiği yürütmektedir. Akreditasyon mantığı ile kendilerinden olmayanlar karartmalara, yargılamalara, saldırılara maruz kalmakta, bir elin parmakları kadar basılan gazeteler ilan alabilirken sayısı yüzbinlere ulaşan gazete ve dergiler ilan gelirlerinden yoksun bırakılarak cezalandırılmaya çalışılmaktadır. 

İşte tüm bu sıkıntıları, demokrasi ve hürriyetler adına sancıları yaşadığımız bu dönemde “hak” taraflı yayın anlayışı ve meslek, medya ilke ve kaidelerinin yanında benimsediği kutlu değerleri etrafında Yeni Asya, tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmiştir, getirmektedir. 

Yalnız meslekî sorumlulukla değil içtimaî ve uhrevî bir bilinçle liderlik ettiği yayıncılık anlayışı takdire şayandır. 

53 yıldır çeşitli vesilelerle maruz kaldığı baskılara rağmen “sırat-ı müstakim” bildiği anlayışından vazgeçmemiş, vesilesiyle de adını demokrasi ve adalet yolunda verilmiş mücadelelerin arasına vakarla nakşetmiştir. 

İfa ettikleri dolayısıyla “gerçekten haber veren” Yeni Asya camiasına şükran borcumuzu ifade ediyor, Demokrat Parti adına 53. Kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum.

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  • S.topuz

    21.2.2022 15:10:41

    Biz, Allah rızası ve MEMLEKETİN ve AMEM-İ İSLAMIN selameti ve de gerçek DEMOKRASİ nin yeşermesi için gayret sarf ediyoruz! Ne siyasetten, ne de SİYASİLER' den hiç bir maddi menfaat beklemiyoruz. Istemezük de. Gölge etmesinler lüften, başka ihsan is-te-meeez. Bunu anlamayacak ne var ki? Sen yeter ki ANLAMAK isteee! Allah c.c, bu ÜLKEMİZ için hayırlı YOLU ve çığırı açan ve genişletenlerden ebeden razı olsun ve Cesaretlerini artırsın inşaallah. Her türlü şerirlilerin engellerinden muhafaza etsin. Amiiin . Çok teşekkürler Muhterem Gültekin Uysal. Cenabu Allah c.c yolunuz açık, başınızı dik,cesaretinizi çok, KIR ATI ak,niyetinizi pak,birlik ve beraberliğinizi daim,düşmanınızı islah etsin inşaallah.

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