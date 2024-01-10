Baskıları dayanışma ile aşacağız

Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti (ÇGD), yayınladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı paylaştı.

Mesajda “Anayasa’nın ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ hükmü artık yalnızca kağıt üzerindedir. Sansür Yasası’nın ardından gazeteciler, mesleki özgürlüklerini tamamen kullanamaz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı. Basın ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi her alanda büyütecek, omuz omuza durarak baskılara karşı direnmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dayanışmayla karşılıyoruz” denildi. Yalova - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.