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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Başörtülülere hakaret davasında son durum?

08 Mayıs 2019, Çarşamba 12:03
Başörtülülerle ilgili sosyal medyada paylaştığı bir videoda Bülent Kökoğlu hakkında, ’’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun facebook profilinden 28 Mart 2019’da bir video yayınladığı, Kökoğlu’nun alınan ifadesinde profilin kendisine ait olduğunu ve şikayete konu videoyu profilinde yayınladığını kabul ettiği belirtildi.

Sanık Kökoğlu’nun kendisini çekerek paylaştığı videoda, bir konuşma yaptığı, bu konuşmada, başörtülülerle ilgili sözler söylediği belirtilen iddianamede, sanığın beyanlarında halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle aşağılandığının görüldüğü değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun ‘’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerden Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videoya ilşkin ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturması ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Yeşilköy Havalimanında çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, Bülent Kökoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, Kökoğlu’nun ”cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.

AA

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