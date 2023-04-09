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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Başörtülünün başörtülüye zulmettiği bir ülke olduk

09 Nisan 2023, Pazar 17:27
TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Başörtülü bir polisin başörtülü kadına zulüm ettiği bir ülkede kime ne anlatabilirim” dedi.

AKP kurucu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Elips TV Youtube kanalında gazeteci Ömer Şahin’in sunduğu ‘Portreler’ programının konuğu oldu. “Mesela dindarlık azalıyor ve bunun dört maddesi var dediniz bu maddelerden birisi ‘CHP yüzündendir’ diyemeyiz herhalde?” sorusuna Arınç, “Hayır, diyemeyiz tabi. Güzel bir söz var; inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız. İslam’ın güzel ahlak olduğunu bilmemiz gerekir. Ahlak olmadan dindarlık veya İslamiyet olmaz. Eskiden güzel ahlakımızla örnek olurduk. İslam ahlaktır güzel ahlaklı olmak gerekir. Bugün ben dindarım diyen ben imam hatipliyim diyenlerin hiçbir yolsuzlukla anılmaması lazım. Hiçbir suç örgütü ile anılmaması lazım. Kavmiyet asabiyeti ne kadar kötü ise imam hatip asabiyeti de o kadar kötüdür” cevabını verdi.

Hak yalnız benim mesleğimdir denilmemeli

“Hak yalnız benim mesleğimdir denilmemeli, denilirse karşı taraf reddedilmiş oluyor. Bugün de gördüğümüz gibi ‘sen zilletsin’ sen şöylesin, sen böylesin deniliyor. Bunlar bizimle aynı ülkeyi paylaşan insanlar, aynı evi paylaşan insanlar. Olaki benim oğlum ya da benim gelinim karşıdakilerin sahip olduğu inanca sahip, bu da çok normal. Çünkü eski aile ya da aşiret yapımız kalmadı. Yani siz, kendi ailenizdeki insana kötü sözler söyleyemezsiniz. Bizler birer davetçi olmalıyız. Davetiye düşen de; güzel, yumuşak söz ve üslupla kendi doğru bildiği yola davet etmesidir” diyen Arınç, “Başörtülü bir polisin başörtülü kadına zulüm ettiği bir ülkede kime ne anlatabilirim. Başörtüsü için eşiyle, kızıyla mücadele etmiş bir insan olarak bugün başörtüsünü kurtarmış ama pek çok şeyini kaybetmiş insanlarla muhatap olmaktan üzülüyorum. Başörtüsüne biz Allah’ın emri diye sahip çıktık” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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